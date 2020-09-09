Трампа вдруге номінували на Нобелівську премію миру

Норвезький депутат Крістіан Тайбрінг-Гьєдде номінував президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру 2021-го року.

Як передає Укрінформ, про це він заявив в інтерв’ю Fox News.

«Я вважаю, що він (Трамп – ред.) зробив більше для миру між країнами, ніж більшість інших номінантів на Нобелівську премію миру», - сказав Тайбрінг-Гьєдде.

У своєму номінаційному листі до Нобелівського комітету депутат вказує, що адміністрація Трампа зіграла ключову роль у нормалізації відносин між Ізраїлем та Об’єднаними Арабськими Еміратами.

«Очікується, що інші країни Близького Сходу послідують прикладу ОАЕ, і ця угода може стати переломним моментом, перетворивши Близькій Схід в регіон співпраці й процвітання», - йдеться у його листі.

Зазначається, що у 2018 році Тайбрінг-Гьєдде, депутат норвезького парламенту від популістичної партії, вже номінував Трампа на Нобелівську премію миру після його саміту з лідером КНДР Кім Чен Ином у Сінгапурі. Проте, тоді глава Білого дому не отримав нагороди.

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Як повідомляв Укрінформ, угоду про нормалізацію відносин між Ізраїлем та ОАЕ, укладену за посередництва США, було оприлюднено 13 серпня. ОАЕ стали лише третьою арабською країною на Близькому Сході, що визнала Ізраїль з моменту його заснування 1948 року.

Очікується, що 15 вересня, представники Ізраїлю та Об'єднаних Арабських Еміратів підпишуть угоду про повну нормалізацію відносин між двома країнами.

Фото: The White House