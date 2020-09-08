Віцепрезидент Бундестагу готова взяти Колесникову під опіку

Віцепрезидент німецького Бундестагу, представниця партії Зелених Клаудіа Рот готова взяти на себе спонсорську допомогу білоруській опозиціонерці Марії Колесниковій.

Про це, як передає Укрінформ, політик сказала агентству dpa.

За словами Рот, вона буде фінансувати Колеснікову у разі тривалого тримання тої під вартою.

"У разі ув'язнення її за політичними мотивами та тривало тримання під вартою я візьму на себе спонсорство Марії Колеснікової як віцепрезидент німецького Бундестагу... Вона (Колеснікова) є обличчям демократичного руху в Білорусі, я висловлюю їй свою велику солідарність, її потрібно захистити", - пояснила Рот свою ініціативу.

Нагадаємо: 38-річна Марія Колеснікова є одним з головних лідерів протестів проти авторитарного глави Білорусі Олександра Лукашенко. У понеділок було повідомлено про її чи то затримання, чи то викрадення. У вівторок прикордонна служба республіки заявила про затримання діячки при перетині кордону з Україною. Однак її колеги Іван Кравцов та Антон Родненков заявили, що всіх трьох змусили залишити територію Білорусі. Колеснікова, намагаючись запобігти насильницькій депортації, порвала свій паспорт та була затримана.

Лукашенко відкинув ідею діалогу з Координаційною радою та вживає кроків для переслідування її членів.

Колесникова працювала з Віктором Бабаріко, який хотів балотуватися в президенти. Вона багато років працювала у німецькому Штутгарті.

Нагадаємо: протести не вщухають у Білорусі вже понад 4 тижні після президентських виборів, за результатами яких Лукашенко оголосив себе переможцем з 80,1 відсотка голосів. Люди протестують проти фальсифікації виборів. ЄС готує персональні санкції проти тих, хто результати фальсифікував і несе відповідальність за насильство правоохоронців під час затримань.

Фото: Thibault Savary / Starface / East News