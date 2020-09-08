Ізраїль направить до України своїх поліціянтів на святкування Рош га-Шана

Уряд Ізраїлю підтвердив МЗС України готовність направлення 6 представників ізраїльської поліції для надання допомоги українським колегам під час святкування Рош га-Шана в Умані.

Як передає Укрінформ, про це у своєму Facebook написав заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

"7 вересня обговорили питання взаємодії центральної та місцевої влади під час святкування Рош га-Шана в Умані, а 8 вересня уряд Ізраїлю підтвердив МЗС України готовність направлення 6 представників ізраїльської поліції для надання допомоги українським колегам в місцях перебування громадян Держави Ізраїль в Умані у відповідь на запит Національної поліції", - йдеться у дописі.

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Як повідомляв Укрінформ, очільник МВС Арсен Аваков на нараді 7 вересня зазначив, що цього року місто Умань на Черкащині для святкування єврейського нового року Рош Га-Шана відвідають близько 3 тисяч паломників.

Головний рабин України та Києва Моше Реувен Асман 7 вересня звернувся до прочан, які прибули в Умань на святкування Рош Га-Шана, із закликом пройти ПЛР-тестування на COVID-19.

Через небезпеку поширення коронавірусної інфекції Кабмін підтримав рішення, ініційоване МВС, про обмеження відвідування іноземцями міста Умань Черкаської області під час цьогорічного святкування Рош Га-Шана.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масової прощі послідовників його вчення. Зазвичай на святкування юдейського Нового року сюди приїжджало 20-30 тисяч прочан з різних країн. У 2020 році святкування Рош Га-Шана припадає на 18-20 вересня.