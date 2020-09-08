Білорусь та отруєння Навального: Столтенберг поговорив із главами чотирьох МЗС

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів окремі телефонні розмови з міністрами закордонних справ Естонії, Литви, Латвії та Польщі.

Сторони обговорили розвиток ситуації в Білорусі та закликали владу цієї країни поважати право власного народу на визначення свого майбутнього. Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Північноатлантичного Альянсу.

«Генеральний секретар підтвердив, що НАТО уважно спостерігає за розвитком подій в Білорусі, та закликав білоруську владу продемонструвати повагу до фундаментальних прав, включно зі свободою слова та правом на мирні протести. Він також висловив серйозне занепокоєння свавільними затриманнями та залякуванням опозиційних діячів та назвав такі дії неприйнятним порушенням міжнародних норм» - йдеться у повідомленні.

Столтенберг у розмові з міністрами наголосив, що НАТО не проводить жодного нарощування військової діяльності в регіоні і що ніхто не може використовувати цей надуманий привід як передумову для придушення мирних протестів у Білорусі.

Генсек НАТО та міністри закордонних справ обговорили також ситуацію із отруєнням російського опозиційного лідера Олексія Навального нервово-паралітичною хімічною речовиною, що належить до забороненої групи «Новічок». Союзники висловили єдину позицію у засудженні цієї атаки, та закликали Росію негайно внести ясність у цю справу, притягнути винних до відповідальності. Союзники закликали Росію без зволікань розкрити супутню інформацію щодо застосованої хімічної речовини перед Організацією із заборони хімічної зброї.

Фото: nato.int