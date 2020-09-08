Білорусь проведе з Росією "антитерористичні навчання" на тлі протестів

Білорусько-російсько-сербські тактичні навчання "Слов'янське братство - 2020" пройдуть під керівництвом командувача силами спеціальних операцій Збройних Сил Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеграм-канал Міноборони країни.

Прибуття учасників навчань у Білорусь заплановано з 10 по 15 вересня.

У навчаннях, які відбудуться на полігоні "Брестський" 38-ї окремої десантно-штурмової бригади, візьмуть участь підрозділи збройних сил Білорусі, Росії та Сербії, які складуть багатонаціональну тактичну групу.

На навчаннях військовослужбовці відпрацюють питання спільних дій підрозділів при виконанні завдань по боротьбі з тероризмом.

Зазначається, що торік маневри проходили в Сербії, в цьому році вони пройдуть у Білорусі.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано понад 10 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.