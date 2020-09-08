Лінкявічюс каже, що Білорусь може піти війною на Литву

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс сказав, що військові дії режиму, який переживає кризу, Олександра Лукашенка проти Литви були б безумством, але підкреслив, що така ймовірність існує.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Delfi з посиланням на заяву Лінкявічюса.

«Реальних природних причин немає - їх можна тільки вигадати, сконструювати і спроєктувати. Це справа творчості. Ми знаємо, що вони на це майстри. Глава Білорусі, що йде, не раз відкрито закликав Росію на допомогу. І говорив, що ось загроза ззовні, потрібна допомога. Якщо про це говорять вголос, то чому можна говорити, що такої можливості немає? Це було б справжнє безумство. Я вже не кажу про правові, політичні і моральні, практичні передумови. Але, на жаль, так є», - сказав Лінкявічюс у понеділок.

Він акцентував, що Лукашенко вже звертався за допомогою до Росії у зв'язку з нібито загрозами ззовні. «Тому треба ясно і відповідально сказати, що це неприйнятно. Ми всі разом: і ЄС і, наскільки я знаю, США, сказали, що це неприйнятно, що будуть наслідки, якщо це станеться. Тому, я думаю, це прораховують, про це думають. Маю велику надію, що це не відбудеться», - підсумував міністр.

Як відомо, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано понад 10 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Фото: Delfi