Лінкявічюс каже, що Білорусь може піти війною на Литву

Лінкявічюс каже, що Білорусь може піти війною на Литву

Укрінформ
Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс сказав, що військові дії режиму, який переживає кризу, Олександра Лукашенка проти Литви були б безумством, але підкреслив, що така ймовірність існує. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Delfi з посиланням на заяву Лінкявічюса.

«Реальних природних причин немає - їх можна тільки вигадати, сконструювати і спроєктувати. Це справа творчості. Ми знаємо, що вони на це майстри. Глава Білорусі, що йде, не раз відкрито закликав Росію на допомогу. І говорив, що ось загроза ззовні, потрібна допомога. Якщо про це говорять вголос, то чому можна говорити, що такої можливості немає? Це було б справжнє безумство. Я вже не кажу про правові, політичні і моральні, практичні передумови. Але, на жаль, так є», - сказав Лінкявічюс у понеділок.

Він акцентував, що Лукашенко вже звертався за допомогою до Росії у зв'язку з нібито загрозами ззовні. «Тому треба ясно і відповідально сказати, що це неприйнятно. Ми всі разом: і ЄС і, наскільки я знаю, США, сказали, що це неприйнятно, що будуть наслідки, якщо це станеться. Тому, я думаю, це прораховують, про це думають. Маю велику надію, що це не відбудеться», - підсумував міністр.

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Як відомо, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

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З початку протестів було затримано понад 10 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Фото: Delfi 

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