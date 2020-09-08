Колесникова український кордон не перетинала — ДПСУ

Член Координаційної ради Білорусі Марія Колесникова у пункти пропуску України для проходження прикордонного контролю не прибувала.

Про це повідомив Укрінформу речник ДПСУ Андрій Демченко.

За його словами, в один з українських пунктів пропуску в межах Київської області на в’їзд в Україну прибули двоє громадян Білорусі - Антон Родненков та Іван Кравцов.

"Наразі вони проходять необхідні заходи прикордонного контролю відповідно до законодавства, яке визначає порядок перетину державного кордону. Громадянка РБ М. Колесникова в пункти пропуску України для проходження прикордонного контролю не прибувала", - сказав Демченко.

Як повідомлялося, раніше деякі ЗМІ поширили інформацію з посиланням на різні джерела, зокрема й на офіційного представника Державного прикордонного комітету РБ, про вибуття в напрямку України трьох громадян Білорусі, які є членами Координаційної ради білоруської опозиції.

Фото: tut.by