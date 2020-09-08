Латушко: Нинішня білоруська влада пише останні сторінки своєї історії

Нинішня влада Білорусі приречена і пише останні сторінки своєї історії.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час спільної пресконференції у Варшаві з білоруською опозиціонеркою Ольгою Ковальковою заявив Член президії Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко.

“Складно уявити собі функціонування білоруської держави в ситуації нинішнього насилля шодо громадян країни лише за те, що вони висловлюють свою думку. Така держава не може існувати, суспільство не може розвиватися у такій країні. Тому, ситуація вже зрозуміла: думаю, що пишуться останні сторінки цієї влади і її буде змінено”, - заявив Латушко.

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Він зазначив, що Координаційна рада приймає зараз рішення в основному складі, до якого входять кількадесят осіб, а розширений склад включає близько 4 тис. осіб.

Латушко виїхав з Білорусі до Польщі 2 вересня. Ковалькову спецслужби РБ вивезли на білорусько-польський кордон у ніч з 4 на 5 вересня.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, котрий керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. У перші дні протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих.

Євросоюз не визнав результати цих виборів та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства й фальсифікацій.

Фото: tut.by