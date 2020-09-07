Посол України повернувся до Мінська, але офіційні контакти поки "на паузі"

Посол України у Білорусі Ігор Кизим повернувся до Мінська після консультацій у Міністерстві закордонних справ.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на посольство України в Мінську.

На запитання, як далі будуватимуться відносини між Києвом і Мінськом, посол відповів: «Як вже зазначав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, наразі офіційні контакти між нашими країнами «поставлені на паузу». Водночас подальший розвиток українсько-білоруських відносин залежатиме від багатьох факторів, зокрема розвитку ситуації безпосередньо в Білорусі, а також інтеграційних процесів у рамках Союзної держави Білорусі та Росії».

Як повідомлялося, 17 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відкликав українського посла в Республіці Білорусь Ігоря Кизима для проведення консультацій з огляду на політичну ситуацію у сусідній країні.

28 серпня Кулеба заявив, що Україна зупинила підготовку і проведення всіх офіційних зустрічей з Білоруссю у зв’язку з напруженою ситуацією у республіці.