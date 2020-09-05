З в'язниці у Білорусі звільнили українського журналіста

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про звільнення з білоруської в'язниці журналіста, який є громадянином України.

Про це Кулеба розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я посла в Білорусі викликав на консультації та чітко заявив, що цей виклик жодним чином не матиме негативного впливу на здатність України отримувати необхідну інформацію і захищати права громадян на території Білорусі. І доказ є прямо сьогодні - посол все ще в Україні, але без присутності посла там ми змогли звільнити громадянина України, журналіста з в'язниці в Білорусі", - зазначив Кулеба.

Він не назвав імені журналіста чи видання, в якому той працює, але додав, що "у нас затримання одних журналістів широко висвітлюються, а інших - не широко".

Раніше у Твіттері Кулеба повідомив про звільнення з-під варти громадянина України Сергія Щоголева, якого затримали 1 вересня у Мінську.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 17 серпня оголосив про рішення викликати посла України в Білорусі Ігоря Кизима на консультації до Києва для оцінки перспектив українсько-білоруських відносин у новій реальності, що склалася після президентських виборів у цій країні.

Виклику посла передували безпідставні закиди з боку керівництва Білорусі щодо втручання України у внутрішні справи, а також видача бойовиків ПВК "Вагнера" Російській Федерації попри всі моральні та правові підстави передати їх Україні.

Фото: АА