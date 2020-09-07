Суд у справі Ассанжа поновився після перерви через COVID-19

У Лондоні поновилися судові слухання у справі про екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа в США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NBC News.

У Сполучених Штатах Ассанжу загрожує до 175 років в'язниці за обвинуваченням у шпигунстві.

Йому висунуто 18 обвинувачень, включаючи змову з метою злому урядових комп'ютерів і порушення закону про шпигунство.

Прокурори стверджують, що Ассанж вступив у змову з аналітиком військової розвідки США Челсі Меннінг, щоб зламати комп'ютер Пентагону і опублікувати сотні тисяч секретних дипломатичних телеграм і військових файлів про війни в Іраку та Афганістані.

Ассанж, який наразі перебуває у в'язниці суворого режиму в східному Лондоні, а також його прибічники заявляють, що документи, які просочилися, розкривають правопорушення військових США і що Ассанж діяв як журналіст, а не шпигун.

Серед файлів, опублікованих WikiLeaks в 2010 році, було відео про атаку вертольота Apache 2007 року американськими військами в Багдаді, в результаті якого загинули 11 осіб, включаючи двох журналістів Reuters.

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Як відомо, в 2012 році Джуліан Ассанж переховувався у посольстві Еквадору в Лондоні, щоб уникнути видачі до Швеції в зв'язку з обвинуваченнями у зґвалтуванні, які він відкидав. У листопаді 2019 прокуратура Швеції закрила справу, а еквадорська влада позбавила Ассанжа притулку, видавши його Британії. Суд, на якому має вирішитися подальша доля засновника WikiLeaks, був перерваний на тлі пандемії коронавірусу.