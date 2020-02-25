У Лондоні розпочалися слухання щодо екстрадиції Ассанжа
Про це пише Xinhua.
“48-річного австралійця підозрюють у 18 спробах зламу та порушення Акту про шпигунство. Якщо всі обвинувачення будуть доведені, йому загрожує 175 років ув’язнення у США”, - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що перший етап слухань у Королівському суді Вулвіча триватиме близько тижня, після чого 18 травня розпочнеться другий тритижневий етап.
Нагадаємо: опубліковані Ассанжем на платформі WikiLeaks документи були надані колишнім аналітиком розвідки США Челсі Манінгом. У травні 2019 року Ассанж був ув’язнений на 50 тижнів за порушення умов виходу під заставу, коли він втік до посольства Еквадору в Лондоні, де потім переховувався майже сім років.
Він був заарештований 11 квітня минулого року британською поліцією, позаяк влада Еквадору скасувала рішення щодо надання Ассанжу громадянства країни.