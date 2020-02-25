У Лондоні розпочалися слухання щодо екстрадиції Ассанжа

Лондонський суд розпочав слухання стосовно можливої видачі засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа США.

Про це пише Xinhua.

“48-річного австралійця підозрюють у 18 спробах зламу та порушення Акту про шпигунство. Якщо всі обвинувачення будуть доведені, йому загрожує 175 років ув’язнення у США”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що перший етап слухань у Королівському суді Вулвіча триватиме близько тижня, після чого 18 травня розпочнеться другий тритижневий етап.

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Нагадаємо: опубліковані Ассанжем на платформі WikiLeaks документи були надані колишнім аналітиком розвідки США Челсі Манінгом. У травні 2019 року Ассанж був ув’язнений на 50 тижнів за порушення умов виходу під заставу, коли він втік до посольства Еквадору в Лондоні, де потім переховувався майже сім років.

Він був заарештований 11 квітня минулого року британською поліцією, позаяк влада Еквадору скасувала рішення щодо надання Ассанжу громадянства країни.