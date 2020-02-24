Лондонський суд починає слухання про екстрадицію Ассанжа до США

Лондонський королівський суд Вулвіча у понеділок розпочинає слухання щодо екстрадиції засновника порталу Wikileaks Джуліана Ассанжа в США, де йому загрожує до 175 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Evening Standard.

«Засновник Wikileaks Джуліан Ассанж сьогодні розпочне офіційну боротьбу проти екстрадиції в США. Ассанж повинен з'явитися в лондонському суді в понеділок в перший день слухань про його екстрадицію», - йдеться у повідомленні.

Загалом 48-річному Ассанжу в США загрожує покарання по 18 пунктам звинувачення.

На даний момент він утримується у в'язниці Белмарш на південному сході Лондона.

Як відомо, засновник Wikileaks Джуліан Ассанж був заарештований 11 квітня 2019 року після семи років, проведених в посольстві Еквадору в Лондоні. Зараз він відбуває термін у 50 тижнів у британській в'язниці за порушення умов звільнення під заставу.

Сполучені Штати домагаються видачі Британією Ассанжа за обвинуваченням у незаконній публікації секретних матеріалів, зокрема, імен засекречених джерел, а також у змові з ексаналітиком армії рядовим Челсі Меннінг у доступі до секретної інформації.

У Швеції у 2010 році Ассанжа також обвинуватили в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні. Однак пізніше прокуратура Швеції вирішила закрити справу про зґвалтування проти засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа.

Журналістські і правозахисні організації, включаючи Amnesty International і «Репортери без кордонів» вважають, що висунуті проти Ассанжа звинувачення створюють небезпечний прецедент для свободи преси.

Крім того, у суботу, 22 лютого, в центрі Лондона пройшла акція протесту, учасники якої вийшли з плакатами "Журналістика - це не злочин" і вимагали відмовити США у видачі Ассанжа.

За інформацією видання, серед інших в мітингу брали участь колишній міністр фінансів Греції Яніс Варуфакіс, один із засновників групи Pink Floyd Роджер Уотерс і відомий британський модельєр Вів'єн Вествуд.