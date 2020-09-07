Через тайфун у Японії евакуюють 1,5 мільйона осіб
Укрінформ
Близько 1 мільйона 560 тисяч мешканців південно-західної частини Японії отримали від влади розпорядження негайно евакуюватися.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на NHK.
Масштабна евакуація проводиться у зв'язку з тим, що до цього регіону наближається тайфун №10 (за прийнятою в Японії термінологією).
Станом на ранок понеділка розпорядження про евакуацію були віддані для префектур Фукуока, Сага, Нагасакі, Кумамото і Кагосіма.
Крім того, зазначається, що рекомендації невідкладно евакуюватися стосуються більш як 4 млн 630 тис. осіб у 10 префектурах.
За даними синоптиків, тайфун №10 наблизився до Корейського півострова. Максимальна швидкість вітру сягає 144 кілометрів за годину з короткочасними поривами майже до 200 км/год.