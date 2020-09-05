Ковалькова розповіла, як її вигнали з Білорусі

Член президії Координаційної ради Білорусі Ольга Ковалькова перетнула вночі білорусько-польський кордон та зараз перебуває у Варшаві.

У другій половині дня 5 вересня на пресконференції в польській столиці вона розповіла, як її вивозили з Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

«Коли я перебувала за гратами, представники влади прийшли до мене та сказали, що якщо я не поїду, а залишуся в країні, мене довго не випускатимуть з в'язниці. Вони прийшли до мене в СІЗО, посадили в свою машину, одягли капюшон, дали маску, посадили на заднє сидіння та вивезли зі слідчого ізолятора», - повідомила Ковалькова.

За словами Ковалькової, її доставили на прикордонний перехід у Брузгах поблизу Гродно, де вона пройшла паспортний контроль.

«Вони (представники влади - ред.) перевезли мої речі через кордон та запропонували викликати таксі на нейтральній території. Але там був автобус, який їхав до Варшави, і польські прикордонники попросили водія забрати мене».

Потім, за словами Ковалькової, їй вдалося зв'язатися з польським послом у Мінську Артуром Міхальським, який посприяв її приїзду до Варшави.

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На пресконференції у Варшаві з Ковальковою поспілкувався голова канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик.

Як повідомляв Укрінформ, 5 вересня довірена особа Світлани Тихановської, член президії Координаційної ради Ольга Ковалькова залишила Білорусь та перебуває у Польщі.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, котрий керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Тихановська змушена була виїхати в Литву.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. У перші дні протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства та фальсифікації.