Польща готує нові обмеження у зв’язку з COVID-19

Влада Польщі планує обмежити кількість учасників весіль до 50 осіб, що втричі менше, ніж дозволено зараз.

Як повідомляє Укрінформ, про це в ефірі радіо ZET заявив головний санітарний лікар Польщі Ярослав Пінкас.

“Я рекомендую зменшити кількість учасників весіль до 50 осіб. Це й так забагато: у Великій Британії на весілля допускають до 30 людей”, - заявив Пінкас.

Він додав, що цю пропозицію представлено на засіданні урядової групи кризового реагування у зв’язку з епідемією COVID-19.

Нині весілля в Польщі можуть відбуватися за участю до 150 осіб.

Як повідомлялося, у четвер у країні представили осінню стратегію протидії COVID-19. Вона передбачає перехід від загальнонаціональних до регіональних методів. Зокрема, планується розширити мережу місць для тестування на COVID-19, створити три рівні шпиталів для інфікованих, ввести в дію електронну систему інформування про можливе зараження, посилити захист груп ризику тощо.

За останню добу в Польщі зафіксовано 691 новий випадок COVID-19, померли 8 осіб. Від початку епідемії у країні інфікувалися близько 70 тис. людей, з них 2,1 тис. померли. Упродовж останньої доби вилікувалися понад 1,2 тис. осіб, що є найвищим показником від початку епідемії.