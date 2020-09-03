Польща представила осінню стратегію протидії COVID-19

Осіння стратегія боротьби з коронавірусом у Польщі передбачатиме відхід від загальнонаціональних до регіональних методів. Водночас, нового локдауну у Польщі не планується.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час пресконференції у Варшаві заявив у четвер міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський.

“Ми вже завершили етап захисту від пандемії, що полягав у застосуванні дуже радикальних методів, локдауну, заходів, які здійснювалися в межах усієї країни. Зараз ми змінюємо характер нашого реагування: відходимо від засобів, які застосовувалися на загальнонаціональному рівні і переходимо до регіональних засобів, призначених конкретним регіонам у відповідності до масштабів і появи коронавірусу”, - зазначив Недзельський.

Він повідомив, що в рамках нової стратегії буде розширено мережу місць, де можна здати тест на COVID-19 і час їх роботи. В державній санітарній інспекції буде створено автоматизовану систему збору й узагальнення інформації.

У Польщі буде створено три рівні лікарень для лікування пацієнтів з COVID-19: регіональні лікарні з ізоляторами і два рівні спеціалізованих лікарень.

МОЗ Польщі хоче підготувати кілька схем дій для різних ситуацій, які будуть доступними на інтернет-сторінці міністерства.

Недзельський підкреслив, що і надалі дуже важливими елементами протидії захворюванню коронавірусу залишатимуться дезінфекція, збереження соціальної дистанції і носіння масок.

Міністр повідомив, що протидія поширенню COVID-19 концентруватиметься в РП на тестуванні пацієнтів, які мають ознаки інфікування, а також захисті спеціальних груп ризику.

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Польський міністр представив новий алгоритм дій у випадку зараження коронавірусом. Спочатку особа з підозрою інфікування звертається на спеціальну інфолінію, де їй надають всю необхідну інформацію. Якщо після 3-5 днів симптоми не зникають чи посилюються, то таку людину спрямовують на тестування. Якщо результат негативний, то далі пацієнт перебуває під опікою сімейного лікаря, а якщо позитивний – то людина спрямовується до однієї з інфекційних лікарень, які займаються лікуванням COVID-19.

Станом на сьогодні, в Польщі інфікувалися коронавірусом близько 70 тис. людей, з яких понад 2 тис. померли. За останню добу зафіксовано 612 нових випадків інфікування, 14 осіб померли. Загалом, у Польщі вже одужали понад 48,5 тис. осіб, інфікованих коронавірусом.