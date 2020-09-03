Австралійцям ще на три місяці заборонили виїжджати за кордон

Австралійцям ще на три місяці заборонили виїжджати за кордон

Коронавірус
Укрінформ
Уряд Австралії продовжив до 17 грудня дію заборони на виїзд для власних громадян через пандемію коронавірусу (COVID-19).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє 9News.

Виключенням є, зокрема, громадяни інших держав, урядові чиновники, моряки, пілоти.

Також до 17 грудня у портах Австралії заборонено зупинятися великим круїзним суднам із понад 100 пасажирами на борту, окрім надзвичайних випадків та коли судно залишило країну до 15 березня й має повернутися до іншого австралійського порту.

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Зазначається, що обидві заборони були введені ще 25 березня цього року для боротьби з пандемією коронавірусу в країні.

Наразі в країні вже виявлено понад 26 тисяч випадків захворювання на коронавірус із початку пандемії. З них 678 людей загинули.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 3 вересня у світі зафіксовано 26 177 603 випадків COVID-19. З них 867 347 - летальні, 18 442 307 осіб одужали. 1% або 60 617 хворих у світі знаходиться у серйозному або критичному стані. Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.

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