Невиліковно хворий француз зважився на самогубство, не дочекавшись відповіді Макрона,

Ален Кок, який страждає від сильного болю через невиліковну хворобу, звернувся до президента Франції Еммануеля Макрона з проханням дати йому «право гідно померти», але не дочекавшись відповіді вирішив піти із життя.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє 20minutes.

«Я не почув від президента жодної відповіді. Тому у п’ятницю ввечері я припиняю будь-яку гідратацію, спеціальну дієту, медикаментозну підтримку - окрім необхідної, зокрема, морфію», - заявив він ЗМІ, додавши, що все ще не полишає надії на відповідь президента.

На думку 57-річного мешканця Діжона, радники мають підказати президенту Франції яким чином діяти: «Я думаю, що правознавці та конституційні експерти знають, як вони могли б вирішити проблему, котру поставила перед ними моя історія, якщо не хочуть бути схожими на нелюдів».

Два тижні тому Ален Кок звернувся до Макрона з проханням дозволити йому піти із життя через нестримний біль, на який страждає кілька десятиліть. «Я прийняв рішення. Хочу вкоротити собі віку 4 вересня. Я прошу милосердя і дозволу лікарів призначити мені пентобарбітал (сильний барбітурат – ред.). Тільки президент може це дозволити, щоб я міг залишити цей світ у спокої. Інакше я повністю припиняю лікування: це буде страждання. Спосіб, у який я полишу цей світ, залежить від президента», - заявив Кок за кілька годин до зустрічі з радником президента Франції з питань охорони здоров’я Ан-Марі Армантерас.

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Кок переніс дев'ять операцій за останні чотири роки. За його словами, він веде боротьбу за життя протягом 34 років, але поступово всі життєво важливі органи будуть уражені. «Кожні дві-три секунди б’ють по мені електричним струмом. Я на піку використання морфіну. Лікарі пробували більші дози, але я майже помер», - розповів Ален Кок.

Він наголошує, що більше не має «гідного життя», його навіть «годують, як гусака, через трубки у черевній порожнині».

Ален Кок є невтомним захисником права померти з гідністю. Дізнавшись про захворювання, він вирішив боротися за це право для себе та інших невиліковних хворих. У 1993 році він дістався в інвалідному візку з Діжона до Страсбурга та вступив з трибуни Європейського суду з прав людини. Через рік він у тому ж візку здійснив тур по Франції, та кількох європейських містах. А у 1998-му розповідав про цю проблему у Брюсселі та Женеві.

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Останні дві поїздки коштували хворому п'яти інфарктів та семи інсультів. Тепер Ален Кок заповів транслювати свою агонію наживо у Фейсбуку - попри те, що таке заборонено законодавством Франції.