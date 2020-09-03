Канада вимагає покарати винних у отруєнні Навального

Канада дуже занепокоєна через отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального нервово-паралітичною речовиною.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіпп Шампань.

“Канада дуже занепокоєна заявами німецьких експертів, які дійшли висновку, що відомий російський опозиційний політик Олексій Навальний був отруєний нервово-паралітичною речовиною з групи “Новічок”, подібною до використаної для отруєння Сергія та Юлії Скрипаль у Солсбері в березні 2018 року”, - сказав Шампань.

Він наголосив, що Канада рішуче засуджує цей обурливий напад. “Російська влада мусить пояснити, що сталося, аби причетні до цього особи були негайно притягнені до відповідальності. Використання хімічної зброї є огидним та неприйнятним”, - зазначив міністр.

За його словами, Канада та міжнародна спільнота й надалі підтримуватимуть Навального та його родину "у пошуку відповідей та справедливості”.

Водночас лідер Консервативної партії Канади Ерін О'Тул на своїй сторінці у Фейсбуці назвав отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною "дуже знайомою тактикою, яку використовує Кремль".

“Канада має підтримати союзників й домогтися притягнення до суду відповідальних за цей замах на вбивство”, - наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, Навального госпіталізували.

22 серпня спецлітаком він був доправлений у Берлін. Нині Навальний в комі, його стан оцінюється як стабільно тяжкий.

2 вересня уряд Німеччини заявив, що тести, проведені на зразках, взятих у Навального, показали наявність нервово-паралітичної речовини групи «Новічок».

Фото: ФБ Олексія Навального