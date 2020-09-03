Штати перенаправлять кошти для ВООЗ іншим структурам ООН
Укрінформ
Влада США перенаправить передбачене для Всесвітньої організації охорони здоров'я фінансування на інші програми Організації Об'єднаних Націй.
Як передає Укрінформ, таку заяву поширив Держдепартамент США, повідомляє Reuters.
Зазначається, що у межах припинення свого членства у ВООЗ з 6 липня 2021 року Сполучені Штати починають відкликати своїх чиновників з офісів ВООЗ та шукати інших партнерів, які моглиб узяти на себе функції, що їх виконувала ВООЗ.
Як повідомлялося, у квітні президент Дональд Трамп заявив, що США призупиняють сплату внесків до ВООЗ, звинувативши організацію в тому, що через її некоректну звітність про поширення коронавірусу у країні стрімко зросла захворюваність.