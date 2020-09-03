Данія подвоїть свій внесок до бюджету ВООЗ

Уряд Данії наступного року вдвічі збільшить внесок до бюджету Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на МЗС Данії пише Сіньхуа.

“Підготовлений урядом Фінансовий акт на 2021 рік пропонує виділити із бюджету міжнародної допомоги 70 млн данських крон (близько $11,1 мільйона) Всесвітній організації охорони здоров’я. Минулого фінансового року Данія виділила ВООЗ 35 млн крон ($5,7 мільйона)”, - йдеться у матеріалі.

Міністр із питань співпраці у розвитку Данії Расмус Прехн заявив, що збільшення фінансового внеску пов’язане із припиненням членства в ООН Штатів.

“Викликає занепокоєння, що такі великі донори як США вирішили припинити підтримку. Подвоївши внесок Данії до ВООЗ, ми беремо на себе більше глобальної відповідальності та зміцнюємо зусилля у сфері охорони здоров’я для найбільш уразливих прошарків населення світу”, - сказав Прехн.

Він також закликав до пожвавлення міжнародної співпраці та вияву солідарності із ВООЗ у боротьбі із COVID-19.

“Пандемія COVID-19 певним чином підкреслила важливість міжнародної співпраці у галузі здоров’я. Прийшов час виступити разом із ВООЗ”, - зауважив міністр.

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Нагадаємо: у квітні Дональд Трамп заявив, що США призупиняють сплату внесків до ВООЗ, звинувативши організацію в тому, що через її некоректну звітність про поширення Covid-19 у США стрімко зросла захворюваність.