У Бундестазі заговорили про відмову від завершення будівництва Nord Stream 2

"Ми знову зіткнулися з жорстокою і людиноненависницькою реальністю путінського режиму", - заявив він в інтерв'ю ARD, коментуючи заяву уряду Німеччини про виявлення в крові Олексія Навального отрути типу "Новічок".

За словами Рьоттгена, ситуація навколо Навального виходить за межі двосторонніх відносин між країнами і вимагає єдиної європейської жорсткої відповіді.

"Перегляду потребує буквально все", - наголосив Рьоттген, назвавши, зокрема, газові поставки і відмову від завершення будівництва газопроводу "Північний потік - 2".

Раніше офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) заявив, що російський опозиціонер Олексій Навальний став жертвою нападу із застосуванням отруйної речовини. За його словами, спецлабораторія збройних сил Німеччини - бундесверу провела токсикологічний аналіз проб, узятих у росіянина, який нині знаходиться на лікуванні в берлінській клініці "Шаріте". Експерти бундесверу виявили сліди хімічної речовини групи "Новічок", причому їхні висновки не підлягають сумніву, наголосив Зайберт.

Канцлер ФРН Ангела Меркель назвала отруєння Олексія Навального нервово-паралітичною речовиною сімейства "Новічок" "спробою скоїти вбивство одного з провідних опозиційних політиків Росії".

"Ми чекаємо, що уряд Росії дасть пояснення в зв'язку з цим випадком ... Зараз виникають питання з дуже важкими наслідками, на які може і зобов'язаний дати відповідь лише російський уряд", - наголосила вона.

Як повідомляв Укрінформ, російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало погано в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, Навального госпіталізували. 22 серпня спецлітаком він був доставлений у Берлін. Зараз Навальний у комі, його стан оцінюється як стабільно важкий.

2 вересня уряд Німеччини заявив, що тести, проведені на зразках, взятих у Навального, показали наявність нервово-паралітичної речовини «Новічок» часів СРСР.