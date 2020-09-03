У ПАРЄ вимагають від Росії негайно пояснити обставини отруєння Навального
Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявили співдоповідачі ПАРЄ з моніторингу РФ Ріа Омен-Руйтен (Нідерланди) та Аксел Шаффер (Німеччина).
«Це дуже тривожні події, які вимагають негайного пояснення з боку російської влади. Ми суворо засуджуємо цей напад та бажаємо Навальному повного одужання», - заявили парламентарії після повідомлення німецького уряду, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новічок».
Делегати ПАРЄ закликали власті РФ оприлюднити усю інформацію про обставини отруєння Навального та погодитися на проведення міжнародного розслідування, якщо така пропозиція надійде.
Як повідомляв Укрінформ, російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, Навального госпіталізували. 22 серпня спецлітаком він був доставлений в Берлін. Нині Навальний в комі, його стан оцінюється як стабільно важкий.
2 вересня уряд Німеччини заявив, що тести, проведені на зразках, взятих у Навального, показали наявність нервово-паралітичної речовини «Новічок».