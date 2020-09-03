У ПАРЄ вимагають від Росії негайно пояснити обставини отруєння Навального

У Парламентській асамблеї Ради Європи закликають владу Росії негайно пояснити обставини отруєння опозиційного політика Олексія Навального.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявили співдоповідачі ПАРЄ з моніторингу РФ Ріа Омен-Руйтен (Нідерланди) та Аксел Шаффер (Німеччина).

«Це дуже тривожні події, які вимагають негайного пояснення з боку російської влади. Ми суворо засуджуємо цей напад та бажаємо Навальному повного одужання», - заявили парламентарії після повідомлення німецького уряду, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новічок».

Делегати ПАРЄ закликали власті РФ оприлюднити усю інформацію про обставини отруєння Навального та погодитися на проведення міжнародного розслідування, якщо така пропозиція надійде.

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Як повідомляв Укрінформ, російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, Навального госпіталізували. 22 серпня спецлітаком він був доставлений в Берлін. Нині Навальний в комі, його стан оцінюється як стабільно важкий.

2 вересня уряд Німеччини заявив, що тести, проведені на зразках, взятих у Навального, показали наявність нервово-паралітичної речовини «Новічок».