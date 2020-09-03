Зливи у Нігері зруйнували 26 тисяч будинків та забрали півсотні життів

Унаслідок проливних дощів, що тривають у Нігері з червня, загинула 51 особа й було зруйновано 26 тисяч будинків.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на Офіс ООН з координації гуманітарних питань (ОКГП), пише Сіньхуа.

Зазначається, що через негоду збитків зазнали 281 тисяча нігерців.

“Кілька тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення перетворилося у болото, що загрожує виробництву продуктів харчування”, - заявили в ООН.

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У міжнародній організації зауважили, що гуманітарні партнери “на підтримку зусиль уряду однієї із найбідніших та найсухіших держав світу надали різним регіонам непродовольчі товари”.

“ООН надала 4700 наборів для укриття біженцям та внутрішньо переміщеним особам у столиці Ніамеї, розташованому на півдні країни, а також у регіоні Діфа, що на крайньому південному сході поблизу кордону із Нігерією”, - йдеться у матеріалі.

В ОКГП додали, що допомогу у вдоволенні потреби в харчах, притулку, воді, засобів гігієни та освіти отримало понад 72 тисячі осіб.

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“Для продовження надання вчасної допомоги населенню, що постраждало, необхідне додаткове фінансування”, - стверджує Сіньхуа.

Нагадаємо: за даними Служби фінансового моніторингу ОКГП, для належної допомоги нігерцям цього року необхідно $516 мільйонів, але наразі вдалося зібрати лише 38% від цієї суми.