В Республіці Нігер бойовики розстріляли групу туристів
Укрінформ
В результаті нападу озброєних бойовиків у Республіці Нігер загинули шість громадян Франції та двоє нігерійців, які супроводжували туристів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Al Jazeera.
Наразі жодне угруповання не взяло відповідальності за напад.
"Вісім загиблих: двоє нігерійців, провідник та водій, а інші шість — французи", - заявив губернатор південно-західного регіону Нігеру Тіллабері Тіджані Ібрагім Катіелла.
Він пообіцяв надати більше інформації пізніше.
Як зазначається напад стався близько 11:30 ранку за шість кілометрів на схід від міста Куре, в районі, де було знайдене останнє стадо так званих західноафриканських жирафів, приблизно за годину їзди від столиці країни — міста Ніамі.
У міністерстві закордонних справ Франції заявили, що здійснюють перевірку після повідомлення про вбивство шести громадян Франції.