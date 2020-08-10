В Республіці Нігер бойовики розстріляли групу туристів

В результаті нападу озброєних бойовиків у Республіці Нігер загинули шість громадян Франції та двоє нігерійців, які супроводжували туристів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Al Jazeera.

Наразі жодне угруповання не взяло відповідальності за напад.

"Вісім загиблих: двоє нігерійців, провідник та водій, а інші шість — французи", - заявив губернатор південно-західного регіону Нігеру Тіллабері Тіджані Ібрагім Катіелла.

Він пообіцяв надати більше інформації пізніше.

Як зазначається напад стався близько 11:30 ранку за шість кілометрів на схід від міста Куре, в районі, де було знайдене останнє стадо так званих західноафриканських жирафів, приблизно за годину їзди від столиці країни — міста Ніамі.

У міністерстві закордонних справ Франції заявили, що здійснюють перевірку після повідомлення про вбивство шести громадян Франції.