У канадському флоті запровадили гендерно нейтральні звання

Англомовні звання рядового складу Військово-морських сил Канади змінили на гендерно нейтральні відповідники.

Про це поінформував міністр оборони Канади Харджит Саджан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Запровадивши гендерно нейтральні звання для молодших членів Королівського канадського флоту, ми продемонстрували усім канадцям, що Збройні сили Канади дотримуються цінностей інклюзивності та різноманітності та радо приймуть будь-кого, хто бажає служити своїй країні. Ми й надалі працюватимемо над розбудовою різноманітності Збройних сил, що репрезентують канадців, яких покликані захищати”, - сказав Саджан.

У міністерстві оборони додали, що запроваджені зміни “зберігають історію та краще співставляють англомовні звання із чинними франкомовними відповідниками”.

Нові звання почнуть застосовуватися вже на початку цього місяця.

Нагадаємо: збройні сили Канади вже тривалий час потерпають від дефіциту кадрів та намагаються залучити у свої ряди більше жінок.