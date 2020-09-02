У Канаді вперше в історії мусульманка стала лейтенант-губернатором

Лейтенант-губернатором канадської провінції Альберта було вперше призначено мусульманку Сальму Лахані.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, Лахані стала 19-им лейтенант-губернатором Альберти.

“Нам є чим пишатися, однак наше прагнення до справедливості на цьому на завершується. Ми повинні продовжувати спільно працювати, аби зробити цю провінцію якнайкращою, щоб усі альбертійці могли досягти свого повного потенціалу та відчували свою приналежність”, - сказала Лахані під час церемонії інавгурації, що пройшла у парламенті Альберти.

Народжена в Уганді, вона емігрувала до Канади разом із чоловіком у 1977 році. Вже більше 40 років вона проживає у столиці Альберти місті Едмонтон, де керує освітнім центром для дітей. За свої досягнення й службу Канаді вона отримала ряд почесних нагород.

Як відомо, у Канаді лейтенант-губернатори безпосередньо представляють інтереси Британської корони у провінціях. Відповідно до законодавства, вони виконують ряд важливих офіційних та представницьких функцій, у тому числі приймаючи присягу прем’єр-міністра та членів уряду, відкриваючи кожну сесію парламенту та підписуючи закони.

Додамо, що за даними останнього перепису населення, лише 3,2% населення Альберти сповідували іслам.

Фото: twitter.com/somanizahra