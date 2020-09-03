В уряді Польщі шоковані інформацією щодо отруєння Навального

Інформація уряду Німеччини про отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального нервово-паралітичною речовиною "Новічок" є шокуючою.

Як зазначає Укрінформ, про це в ефірі Polsat News заявив речник уряду Польщі Пьотр Мюллер.

“Дійсно, інформація, яка сьогодні надійшла з Берліна, є шокуючою. Якщо підтвердилося, що Навального отруїли, то маємо справу з дійсно складною ситуацією”, - заявив Мюллер.

Відповідаючи на запитання, чи Польща підтримає введення чергових санкцій проти Росії Мюллер зазначив, що навіть Німеччина, яка завжди була більш поміркованою до Росії, закликали ЄС та НАТО спільно відреагувати на появу цієї інформації.

Заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач в середу повідомив PAP, що Польща уважно слідкує за розвитком ситуації стосовно отруєння Навального. Він наголосив, що Варшава наполягає на міжнародному характері слідства, з’ясуванні справи та покаранні винних. За його словами, у контактах з Росією тематика прав людини має передувати будь-яким іншим переговорам про політичну чи економічну співпрацю з Москвою.

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Як повідомляло агентство, за словами офіційного представника уряду ФРН Штеффена Зайберта, тести, проведені на зразках, взятих у російського опозиційного політика Олексія Навального, показали наявність нервово-паралітичної речовини "Новічок" часів СРСР. Зайберт повідомив, що ФРН поінформує партнерів по ЄС і НАТО про ситуацію з Навальним і обговорить з ними спільну реакцію на цей інцидент.

У зв'язку з цим Берлін закликає Москву пояснити ситуацію щодо російського опозиціонера. Представник німецького уряду, зокрема, сказав, що МЗС ФРН викличе посла РФ в Німеччині для бесіди про ситуацію з Навальним.