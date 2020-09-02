Канада вимагає покарання для організаторів отруєння Навального

Канада вимагає покарання для організаторів отруєння Навального

Укрінформ
Відповідальні за отруєння російського опозиціонера Олексія Навального повинні понести покарання.

Про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написав міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Канада рішуче засуджує напад на Олексія Навального, якого отруїли нервово-паралітичною речовиною. Російська влада повинна пояснити, що трапилося й відповідальні за це мають бути притягнені до відповідальності”, - наголосив Шампань.

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Він додав, що “використання хімічної зброї є огидним та обурливим”.

Як повідомляв Укрінформ, російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, Навального госпіталізували. 22 серпня спецлітаком він був доставлений в Берлін. Нині Навальний в комі, його стан оцінюється як стабільно важкий.

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2 вересня уряд Німеччини заявив, що тести, проведені на зразках, взятих у Навального, показали наявність нервово-паралітичної речовини "Новічок" часів СРСР.

Фото: navalny.com

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