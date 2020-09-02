Лавров стверджує, що акції у Білорусі “підігрівають” з України

Глава МЗС РФ Сергій Лавров у середу заявив, що радикальні дії під час демонстрацій у Білорусії провокуються і фінансуються з території України.

Про це повідомляє Інтерфакс, передає Укрінформ.

«Є підтверджені відомості, що подібна діяльність ведеться з території України. Там є і «Тризуб» Степана Бандери, і С14, є «Національний корпус», є «Правий сектор». Всі ці структури активно займаються провокуванням радикальних дій в Мінську та інших містах Білорусі, фінансуючи відповідні заходи, підбурюючи тих, кого вони вважають перспективними екстремістськими лідерами, до того, щоб вони вносили силові елементи в те, що відбувається під час демонстрації в білоруській столиці», - сказав Лавров на пресконференції після зустрічі зі своїм білоруським колегою Володимиром Макеєм у Москві.

На думку Лаврова, в Україні нібито існують «табори підготовки таких екстремістів, за нашими (російськими - ред.) даними, у Волинській області, у Дніпропетровській області, і ми сьогодні це обговорювали». «Я впевнений, що наші спецслужби повинні цим займатися більш предметно, вони в контакті одне з одним перебувають. За нашими оцінками, близько 200 екстремістів, натренованих на українській території, зараз перебувають у Білорусі», - додав глава МЗС Росії.

Як повідомлялося,в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.