До мінського офісу ІТ-компанії PandaDoc прийшли з обшуком

Співробітники Департаменту фінансових розслідувань Комітету державного контролю Білорусі прийшли з обшуком до мінського офісу ІТ-компанії PandaDoc, засновник якого допоміг створити ініціативу зі збору коштів для силовиків, які вирішили змінити професію.

Як передає Укрінформ, цю інформацію Onliner підтвердив засновник і керівник компанії Микита Мікадо.

Більшість співробітників PandaDoc працюють віддалено, тому інформації про те, що відбувається в офісі, поки що майже немає. Також Микита повідомив, що «директора забрали».

Натомість за даними dev.by, в офісі перебували 20 співробітників, яким не дозволяють покинути приміщення.

Керівник PandaDoc Микита Мікадо в серпні запропонував ініціативу щодо фінансової допомоги співробітникам силових відомств, які підуть зі служби.

PandaDoc представлена ​​в трьох країнах: Білорусі, США і на Філіппінах. Компанія розробляє рішення щодо роботи з цифровими документами. Сумарно PandaDoc залучила близько $50 млн інвестицій.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Мікадо заявляв, що внутрішнє опитування компанії засвідчило, що 83% працівників PandaDoc в Білорусі хочуть виїхати з країни після нещодавніх подій.

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У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.