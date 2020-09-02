У Євросоюзі пояснили, чому Штати не можуть ініціювати поновлення санкцій ООН проти Ірану

США не є стороною Спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної програми Ірану (СВПД) і не можуть ініціювати санкції проти Ірану відповідно до резолюції Ради безпеки ООН №2231.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву головуючого під час зустрічі учасників СВПД на рівні політичних директорів/заступників міністрів закордонних справ, яка відбулася 1 вересня у Відні.

На цих переговорах з учасниками СВПД - представниками Китаю, Франції, Німеччини, Росії, Великої Британії і Ірану - від імені високого представника ЄС головувала генеральний секретар Європейської служби зовнішніх дій Хельга-Марія Шмід.

"У світлі нещодавнього рішення Ради безпеки ООН у Нью-Йорку щодо спроби поновити раніше скасовані санкції ООН учасники підтвердили, що США одноосібно заявили про припинення участі в СВПД 8 травня 2018 року і не брали участі у будь-яких діях в рамках СВПД. Учасники підтвердили, що США не може розглядатися як сторона-учасниця. У цьому зв’язку учасники підтвердили попередні заяви, що були зроблені в форматі РБ ООН, включаючи заяву високого представника ЄС від 20 серпня як координатора СВПД, про те, що США не можуть ініціювати процес поновлення санкцій ООН відповідно до резолюції РБ ООН №2231", - йдеться у документі.

Всі учасники вчорашньої зустрічі у Відні підтвердили важливість збереження "ядерної" угоди з Іраном як ключового елементу глобальної архітектури ядерного нерозповсюдження.

Як повідомлялося, США домагалися в РБ ООН продовження на невизначений строк ембарго на закупівлю Іраном низки систем озброєнь, що закінчується в жовтні 2020 року. Однак під час голосування 14 серпня ця пропозиція отримала лише два голоси "за": від самих США, а також від Домініканської республіки. Росія і Китай проголосували "проти", а всі інші члени РБ ООН утрималися. Таким чином, проєкт резолюції не набрав необхідної кількості голосів і не був схвалений.