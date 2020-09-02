Меркель заявила, що "Північний потік-2" слід добудувати навіть попри санкції США

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель переконана, що газопровід "Північний потік-2" треба добудувати, попри санкції США – чинні чи потенційні.

Про це Меркель сказала під час візиту в Штральзунд 1 вересня, передає Укрінформ із посиланням на RTL.

"Ми вважаємо ці екстериторіальні санкції, дія яких виходить за межі території США, неправомірними", – сказала Меркель під час візиту в Штральзунд, наголосивши, що газопровід слід добудувати.

Як повідомлялося, Сенат Конгресу США включив нові санкції проти газопроводу Nord Stream 2 до проєкту оборонного бюджету.

Покладання газогону призупинено через санкції США щодо європейських підрядників, вони набули чинності в грудні 2019 року.

Проєкт будівництва Nord Stream 2 для постачання газу до Європи в обхід України здійснює російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

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Україна виступає проти будівництва цього газогону. Його противниками також є США, Польща і країни Балтії.