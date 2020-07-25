Будівництво Nord Stream 2 знову заборонили, тепер через нерест риби

Влада Данії через нерест тріски заборонила будь-які будівельні роботи в районі незавершеного газогону Nord Stream 2, його прокладання зможуть відновити не раніше вересня.

Про це повідомляє DW.

«Російські трубоукладачі вже два місяці не можуть відновити будівництво газопроводу «Північний потік-2» в данських водах. Влада Данії заборонила будь-які будівельні роботи в районі острова Борнгольм через нерест тріски», - йдеться в повідомленні

Як зазначається, за даними газети Die Neue Zürcher Zeitung, відновитися роботи зможуть тільки після закінчення нересту - орієнтовно, у вересні.

Російський трубоукладач «Академік Черський», який мав відновити будівництво газогону Nord Stream 2, перебуває в німецькому порт Мукран на острові Рюген. Через те, що в цьому районі під час Другої світової війни затопили безліч боєприпасів, судну був необхідний спеціальний дозвіл на роботи зі стоянкою на якорі. На початку липня влада Данії схвалила завершення проєкту, однак, указує DW, цього приступити до прокладання труб «Академік Черський» не зміг з природоохоронних міркувань.

Через води Данії на південний схід від острова Борнгольм мали бути прокладені останні 120 кілометрів газопроводу.

Як повідомлялося, Сенат Конгресу США включив нові санкції проти газопроводу Nord Stream 2 до проєкту оборонного бюджету.

Покладання газогону призупинено через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності в грудні 2019 року.

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Проєкт будівництва Nord Stream 2 для постачання газу до Європи в обхід України здійснює російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва цього газогону. Його противниками також є США, Польща і країни Балтії.