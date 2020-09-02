Міністру оборони Британії закидають порушення соціальної дистанції

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес порушив правило соціальної дистанції, привітавшися за руку з чоловіком перед засіданням уряду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

Зазначається, що уряд Великої Британії зібрався на перше після літньої відпустки засідання у будівлі Міністерства закордонних справ, де достатньо простору для того, аби дотримуватися соціальної дистанції.

Проте перед входом до будівлі журналісти зняли, як міністр Воллес та ще один чоловік потиснули один одному руки.

Раніше британські науковці закликали громадян відмовитися від потискання рук, аби зменшити ризик поширення коронавірусу.

У самому міністерстві ще не прокоментували це повідомлення.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 25 853 974 випадків зараження коронавірусом, з них 859 196 летальних, одужали 18 080 010 осіб.