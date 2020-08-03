Британія використовуватиме нові експрес-тести на COVID-19

У Британії використовуватимуть нові 90-хвилинні тести на коронавірус і грип з наступного тижня.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ВВС.

Новий тест допоможе відрізнити COVID-19 і грип від інших сезонних захворювань набагато швидше. За словами міністра охорони здоров'я, це буде «дуже корисно» протягом зими.

На даний час три чверті результатів тестування приходять протягом 24 годин, а чверть може займати до двох днів.

Майже півмільйона нових експрес-тестів будуть доступні з наступного тижня в установах по догляду за людьми похилого віку та в лабораторіях, а ще мільйони мають запровадити наприкінці року.

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Як повідомлялося, станом на ранок 3 серпня у світі зареєстровано 18 234 936 випадків коронавірусної інфекції.

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