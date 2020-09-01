Ексглава МЗС Польщі: Відносини з Україною і Литвою були у “глибокій кризі”

Колишній глава МЗС Польщі Яцек Чапутович вважає, що йому на посаді міністра вдалося витягнути відносини з Україною і Литвою з “глибокої кризи”.

Як передає Укрінформ, про це ексміністр заявив в інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita, підсумовуючи свою роботу на посаді глави МЗС Польщі.

“До своїх успіхів я зараховую також витягнення з глибокої кризи відносин з Україною і Литвою”,- заявив Чапутович.

Ексміністр зазначив, що на посаді глави дипломатії він помітив: особи, які займаються закордонною політикою у польському уряді від часу до часу, бачать її по іншому, ніж він.

“Щодо деяких питань, як зближення з Україною, Литвою чи навіть Німеччиною були різні думки. Тому, я діяв під власну відповідальність, але пізніше мої дії, як правило сприймалися нормально, хоча й траплялися напружені ситуації”, - констатував він.

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Ексглава МЗС Польщі зазначив, що в цьому році планувався візит глав дипломатії Польщі, Литви, Латвії, Естонії та України 24 червня – у день параду перемоги на Червоній площі в Москві – в район Донбасу та до Грузії.

За його словами, це був би “наступальний захід”, аби врівноважити дії Росії у сфері історичної політики та "показати фактичну роль, яку зараз відіграє Москва".

“Усе було готове, ми мали полетіти польським літаком. Однак, з огляду на президентські вибори (в Польщі - ред.) в кінцевому результаті ми відмовилися від цього, оскільки не можна було передбачити ймовірну гостру реакцію Росії на перебіг останньої фази кампанії”, - наголосив він.

Нагадаємо: Яцек Чапутович був главою МЗС Польщі з січня 2018 по серпень 2020 року. На цій посаді його замінив голова комісії Сейму РП у закордонних справа Збігнєв Рау.