Справа МН17: Росія бере участь у суді через адвокатів обвинуваченого - посол

Росія через адвокатів одного з чотирьох обвинувачених бере участь у судовому процесі щодо МН17.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі сказав посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

“Хотів би звернути увагу: якщо ми порівняємо свічення і запити, які робили адвокати одного з обвинувачених, з лінією РФ, яка була представлена і в рамках процесу України проти РФ в Міжнародному суді ООН, то це фактично 100% співпадіння, тобто, по суті це РФ бере участь у цьому процесі через адвокатів обвинуваченого”, - сказав Ченцов.

Він також зазначив, що дуже важливо, що попри пандемію коронавірусу процес у справі МН17 продовжується. А ще український посол наголосив, що позов проти Росії, який 10 липня цього року Нідерланди як держава подали до ЄСПЛ, дуже важливий для досягнення справедливості.

“Нещодавно Нідерланди подали позов проти РФ у ЄСПЛ. Дуже важливо, що суд дозволив доступ до документів для держав, які зацікавлені, і Україна, як і низка інших держав, розгляне можливість такого приєднання. Знову ж таки, це дуже важливо для досягнення справедливості”, - підкреслив Ченцов.

Як повідомляв Укрінформ, 31 серпня в Нідерландах стартувала третя сесія судового процесу у справі збитого в 2014 році у небі над Донбасом літака рейсу МН17. Наступне судове засідання у справі МН17 призначено на 28 вересня.

Окружний суд Гааги у березні цього року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.

Для розгляду справи MH17 судовий комплекс "Схіпхол", що розташований за 50 км від Гааги, зарезервовано на рік.

Інтереси одного з чотирьох підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до процесу, представляють адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Пасажирський Boeing-777 Малайзійських авіаліній, що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.