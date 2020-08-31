Лукашенко відправив у відставку посла в Іспанії, який виступив проти насильства силовиків

Президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив з посади посла Білорусі в Іспанії Павла Пустового, який раніше висловився за перерахунок голосів на виборах і проти побиття мирних демонстрантів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє БелТА.

"Павло Пустовий позбавлений дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу за неналежне виконання посадових обов'язків. Це передбачено указом №327, який Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав 31 серпня, повідомили БелТА в пресслужбі білоруського лідера. Також на підставі указу Павло Пустовий звільнений з посади Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Білорусь в Королівстві Іспанія та за сумісництвом Постійного представника Республіки Білорусь при Всесвітній туристській організації", - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, 19 серпня Павло Пустовий заявив, що для мирного вирішення ситуації в республіці необхідно перерахувати голоси на минулих 9 серпня виборах президента.

Крім того, посол зазначив, що в республіці необхідно провести відкриті судові засідання щодо тих, хто бив мирних демонстрантів, провокував прояви жорстокості у силовиків, "першими нападаючи з камінням і арматурою", затримував без підстав і знущався з затриманих громадян, здійснював автомобільні наїзди на представників міліції, погрожував близьким і рідним безпосередніх учасників подій.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Одразу після виборів в країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

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З початку протестів було затримано більше 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.

Фото: БелТА