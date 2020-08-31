РФ "дзеркально" вишле трьох словацьких дипломатів

МЗС Росії вишле з країни трьох співробітників посольства Словаччини в Москві у відповідь на рішення словаків вислати трьох російських дипломатів за підозрою у шпигунстві.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі російського МЗС.

Сьогодні у МЗС був викликаний посол Словаччини в Російській Федерації Петер Пріпутен, йому був "заявлений рішучий протест у зв'язку з безпідставною висилкою в серпні цього року трьох дипломатичних співробітників посольства РФ в Словаччині".

Як повідомляє Інтерфакс, 10 серпня влада Словаччини повідомила про рішення вислати трьох російських дипломатів за підозрою в шпигунстві. Словацькі ЗМІ, у свою чергу, навели коментар представника МЗС Словаччини про те, що Братислава прагне до хороших двосторонніх відносин з Москвою, проте дипломати зробили порушення, тому покинуть словацьку територію. 11 серпня стало відомо, що російські дипломати покинули країну.

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Глава уряду Словаччини Ігор Матович, у свою чергу, також висловив думку, що діяльність деяких представників посольства Росії не може залишитися без наслідків.