«Вечірнє тестування»: у Страсбурзі можна безкоштовно перевіритися на COVID-19

У Франції запроваджується масове тестування на коронавірус. Уряд країни має за мету довести кількість тестувань до мільйона на тиждень

У Страсбурзі можна безкоштовно і без направлення лікаря пройти тестування на коронавірус. Йдеться про так зване «вечірнє або нічне тестування», яке проводиться по п'ятницях і суботах у період з 18-ї до 24-ї години.

Пункт тестування розгорнутий на площі у центрі міста. У черзі – десятки і сотні людей, які бажають пройти тестування. На сьогодні у Франції епідеміологічна статистика невтішна. Видається, що країна наближається до другої хвилі. Минулого тижня було зафіксовано черговий антирекорд – 6 111 виявлених випадків інфікувань за добу. Загалом з початку епідемії у березні у Франції від COVID-19 померло більше 30 тисяч людей.