В Індії четвертий день поспіль фіксують понад 75 тисяч випадків COVID-19

В Індії за добу зареєстрували 78 761 новий випадок COVID-19, що є найбільшим показником у світі від початку пандемії.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Радіо Свобода.

Як зазначається, уже четвертий день поспіль в Індії виявляють понад 75 тисяч випадків інфікування коронавірусом.

Таке зростання може почасти бути пов'язане зі збільшенням кількості тестів на COVID-19. Щодня тестують близько одного мільйона індійців, що п’ять разів більше у порівнянні з червнем.

Загалом в Індії виявили понад 3,6 мільйона інфікованих коронавірусом. Її випереджають лише Бразилія (3,8 млн) та США (6,1 млн).

За останніми даними порталу Worldometer, у світі підтверджено 25 млн 339,5 тис. випадків COVID-19, у тому числі 849,3 тис. летальних, одужали 17 млн 656,7 тис. осіб.