Протести у США: у Портленді невідомі застрелили чоловіка
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Голос Америки.
«За повідомленнями поліції, в Портленді, штат Орегон, ввечері в суботу був застрелений чоловік в той час, як в місті відбувалися вуличні сутички між демонстрантами руху «Життя чорношкірих мають значення» і прихильниками президента Дональда Трампа», - йдеться у повідомленні.
Поліцейські зазначають, що почули звуки стрілянини і знайшли жертву з вогнепальним пораненням у груди. Лікарі, які приїхали невдовзі, констатували смерть.
Керівник поліції Портленда Чак Ловелл заявив: «Подібне насильство абсолютно неприйнятне, і ми докладаємо всіх зусиль, щоб знайти причетних».
За словами очевидців, на загиблому, білому чоловікові, був капелюх з емблемою портлендської ультраправої організації «Молитва патріотів» (Patriot Prayer), яка раніше вступала в сутички з протестувальниками.
Поки що не ясно, зауважує голос Америки, чи пов'язаний цей смертельний інцидент із сутичками, що сталися, коли колона у складі приблизно 600 автомобілів з прихильниками Трампа в'їхала в центр Портленда. Деякі з пасажирів стріляти з пейнтбольних рушниць, а демонстранти кидали в них різні предмети.
Як повідомлялося, хвиля протестів прокотилася по США через смерть 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. У мережу потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Після цього в лікарні афроамериканець помер.