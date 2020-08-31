Протести у США: у Портленді невідомі застрелили чоловіка

У місті Портленді на північному заході США, де відбуваються сутички між учасниками антирасистських протестів та прибічниками президента Трампа, сталося вбивство, яке може мати відношення до цих акцій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Голос Америки.

«За повідомленнями поліції, в Портленді, штат Орегон, ввечері в суботу був застрелений чоловік в той час, як в місті відбувалися вуличні сутички між демонстрантами руху «Життя чорношкірих мають значення» і прихильниками президента Дональда Трампа», - йдеться у повідомленні.

Поліцейські зазначають, що почули звуки стрілянини і знайшли жертву з вогнепальним пораненням у груди. Лікарі, які приїхали невдовзі, констатували смерть.

Керівник поліції Портленда Чак Ловелл заявив: «Подібне насильство абсолютно неприйнятне, і ми докладаємо всіх зусиль, щоб знайти причетних».

За словами очевидців, на загиблому, білому чоловікові, був капелюх з емблемою портлендської ультраправої організації «Молитва патріотів» (Patriot Prayer), яка раніше вступала в сутички з протестувальниками.

Поки що не ясно, зауважує голос Америки, чи пов'язаний цей смертельний інцидент із сутичками, що сталися, коли колона у складі приблизно 600 автомобілів з прихильниками Трампа в'їхала в центр Портленда. Деякі з пасажирів стріляти з пейнтбольних рушниць, а демонстранти кидали в них різні предмети.

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Як повідомлялося, хвиля протестів прокотилася по США через смерть 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. У мережу потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Після цього в лікарні афроамериканець помер.