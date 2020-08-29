Протести у США: на марші у Вісконсіні вимагали припинити поліцейське насильство

В американському місті Кеноша, штат Вісконсін, пройшов марш проти расизму в підтримку афроамериканця Джейкоба Блейка, пораненого поліцейськими.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

Учасники акції пройшли маршем до будівлі окружного суду. Тут відбувся мітинг за участю рідних Блейка, члена Палати представників США Гвен Мур, а також громадських активістів.

Промовці закликали до припинення поліцейського насильства.

«Ми вбиті горем і розгнівані, але ми непохитні у своєму прагненні справедливості», - заявила Таня Маклін, подруга родини Блейків, яка допомогла організувати цей захід. «Ми тут, аби вимагати припинення поліцейського насильства і системного расизму в Кеноші», - додала вона.

Як повідомлялося, 23 серпня афроамериканець Джекоб Блейк був поранений поліцейськими при затриманні і в результаті виявився паралізованим. Цей інцидент викликав хвилю нових протестів у США - всього через три місяці після смерті Джорджа Флойда від рук поліції Міннеаполіса, що дало поштовх руху Black Lives Matter по всій країні.

Раніше повідомлялося, що в Кеноші цивільною особою були застрелені двоє учасників антирасистських протестів.

Фото: АА