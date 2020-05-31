У 25 містах США запровадили комендантську годину через протести

У 25 американських містах запровадили комендантську годину на тлі протестів після смерті 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда.

Про це повідомляє CNN.

«Щонайменше у 25 містах запроваджено комендантську годину», - йдеться у повідомленні.

Протести на фоні смерті Джорджа Флойда вирували від узбережжя до узбережжя країни всю ніч.

Як раніше повідомлялося, в зв'язку з масовими заворушеннями, що охопили кілька десятків американських міст, сім штатів (Міннесота, Джорджія, Огайо, Колорадо, Вісконсін, Кентуккі і Юта) і федеральний столичний округ Колумбія попросили допомоги Національної гвардії США.

Національну гвардію направили до Вашингтона, щоб допомогти поліції впоратися з протестами навколо Білого дому.

Хвиля протестів прокотилася по США через смерть 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. У мережу потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Після цього в лікарні афроамериканець помер.

ФБР і прокуратура відкрили справу про правомірність дій поліції в Міннеаполісі. 28 травня губернатор Міннесоти видав указ про залучення Національної гвардії для підтримки порядку у штаті, в Міннеаполісі було оголошено надзвичайний стан і запроваджено комендантську годину.

Фото: DAVID JOLES/STAR TRIBUNE