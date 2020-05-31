Протести в США: вже сім штатів і округ Колумбія закликали на допомогу Нацгвардію
Про це повідомляє CNN.
Прохання до Нацгвардії надати допомогу місцевим правоохоронним органам направили штати Міннесота, Джорджія, Огайо, Колорадо, Вісконсін, Кентуккі та Юта. Зокрема, губернатор штату Юта Гері Герберт звернувся до Національної гвардії після неконтрольованих протестів в Солт-Лейк-Сіті.
Після сутичок у Вашингтоні біля Білого дому за допомогою у дотриманні порядку звернувся до Нацгвардії також округ Колумбія.
Як повідомляв Укрінформ, хвиля протестів прокотилася в США через смерть 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. У мережу потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Після цього у лікарні афроамериканець помер.
ФБР і прокуратура відкрила справу щодо правомірності дій поліції в Міннеаполісі. 28 травня губернатор Міннесоти видав указ про залучення Національної гвардії для підтримки порядку в штаті, в Міннеаполісі було оголошено надзвичайний стан та введено комендантську годину.
Четверо поліціянтів, причетних до інциденту, були звільнені. Офіцер поліції Дерек Шовін, який фігурує в скандальному відео, заарештований. Йому пред'явили звинувачення у вбивстві.