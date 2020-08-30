У соборі Святої Софії у Стамбулі запровадили дрес-код

У Святу Софію, яка була перетворена з музею на мечеть на початку липня, більше не допускають відвідувачів у відкритому одязі та жінок з непокритою головою.

На вході туристам видають одноразові хустки та накидки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

При вході в будівлю встановлено стенд з інформацією про те, що заходити в Святу Софію в шортах та відкритому одязі не можна. Окрім того, облаштовано місце для перевдягання, де можна взяти одноразові хустки та накидки.

За дотриманням правил стежить персонал та повертає тих відвідувачів, чий зовнішній вигляд не відповідає встановленим нормам, до місця перевдягання.

Як повідомлялося, 10 липня Державна рада (вищий адміністративний суд) Туреччини скасувала рішення уряду від 1934 року про статус музею Айя-Софії, розташованого в Стамбулі, що дасть змогу знову використовувати цю пам'ятку як мечеть. Рішення турецької влад розкритикували ЄС, США, Німеччина, Всесвітня рада церков та Папа Римський.

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Собор Святої Софії був побудований у роки правління імператора Візантії Юстиніана I та відкритий у грудні 537 року. Понад тисячу років він був найбільшим храмом у християнському світі, в ньому коронували візантійських імператорів. Після захоплення Константинополя османами і падіння Візантійської імперії в 1453 році собор перетворили на головну мечеть Османської держави.

24 липня у Святій Софії було здійснено перший з 1934 року намаз.