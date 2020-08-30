Туреччина перекинула в Сирію нові військові підрозділи

До місця дислокації турецьких підрозділів у «зоні деескалації» в сирійському Ідлібі вирушила Колона з більше ніж 60 машин.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на активістів Сирійського центру моніторингу прав людини (SOHR).

«Зафіксовано нову військову колону з більш ніж 60 транспортних засобів, більшість з яких криті вантажівки, БМП та бронетранспортери, що прослідували територією Сирії через перехід Кафр Лузін (на кордоні з провінцією Іскендерун на півдні Туреччини - ред.). Транспортні засоби прямували на турецькі позиції в «зоні деескалації», - повідомили активісти SOHR.

За даними організації, кількість турецьких військових, які увійшли до «зони деескалації» з моменту набуття чинності нового режиму припинення вогню, зросла до 6 205, окрім кількох сотень військовослужбовців, які щойно прибули.

Як повідомляв Укрінформ, на початку серпня Туреччина відправила в Сирію колону з 30 військових машин. Днями ситуація в країні ще більше загострилася через відключення електрики по всій країні, яке сталося в результаті вибуху на газопроводі між містами Ад-Думайр і Адра, що на північний захід від столиці Дамаска.