Стамбул запроваджує нові жорсткі обмеження щодо масових заходів

Мерія Стамбула запроваджує нові жорсткі обмеження щодо масових заходів у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в місті.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Туреччині.

«Рішення про обмеження були запроваджені в межах заходів протидії поширенню коронавірусу і стосуються масових зібрань, зокрема заручин, весіль тощо», - йдеться в заяві губернатора.

Зазначається, що подібні святкування забороняється проводити в закритих приміщеннях. На весіллях кількість присутніх не може перевищувати третину від загальної кількості місць у приміщенні, при цьому будь-які частування, розваги, танці заборонені.

Громадянам віком від 65 років та молодшим від 15-ти заборонено відвідувати будь-які масові заходи за винятком весіль, якщо вони є близькими родичами нареченого чи нареченої.

Рішення вступає в дію з 20 години понеділка, 31 серпня.

Стамбул - найбільше місто Туреччини, за офіційними даними тут проживає понад 15,5 млн людей. За останні 10 років населення збільшилося на 2,5 млн людей.

Раніше МВС Туреччини окремим циркуляром запровадило обмеження на проведення масових заходів у 14 провінціях, обмеживши також тривалість церемоній однією годиною.

За минулу добу в Туреччині було виявлено 1549 нових випадків інфікування коронавірусом, 39 людей померли, 1003 одужали. Хворі на пневмонію становлять 7,4% від загальної кількості інфікованих. У тяжкому стані перебуває 917 пацієнтів.

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Міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа повідомив, що за минулу добу у країні проведено понад 101,4 тисячі тестів на коронавірус.

«Загалом (від початку пандемії - ред.) ми провели майже 7 мільйонів тестів. Кількість пацієнтів, яких ми лікуємо зараз, перевищує 6 тисяч. Зростає кількість "тяжких" пацієнтів», - поінформував міністр.

Як повідомляв Укрінформ, за даними порталу Worldometer, у світі зафіксовано 25 170 439 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 846 792 летальні, одужали вже 17 510 604 людини.

Фото: АА